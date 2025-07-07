Во что поиграть у бассейна: топовые идеи для летнего отдыха с семьей
- Игры в бассейне или рядом с ним – это отличный способ весело провести время с близкими, активно подвигаться и зарядиться позитивом.
- 24 Канал собрал подборку игр для бассейна, таких как "Русалка-шпионка", водное поло, "Акула и рыбки".
Летняя жара – отличный повод не только охладиться в воде, но и разнообразить досуг активными развлечениями. Игры в бассейне или возле него – это прекрасная возможность провести время с друзьями или семьей, размяться, посмеяться и создать яркие воспоминания.
24 Канал собрал подборку лучших игр для бассейна, которые подойдут как для детей, так и для взрослых.
Смотрите также Детские игры из предыдущего сезона культовой "Игры в кальмара": вспомним, как в них играть
Подборка игр для бассейна
"Русалка-шпионка" (или "Подводный агент")
Один игрок закрывает глаза и пытается найти других, ориентируясь только на звуки. Другие - плавают рядом и стараются не попасть под "радар".
Водное поло
Командная игра с мячом. Можно играть даже мягким пляжным мячом, используя плавательные круги или бортики бассейна как ворота.
Веселые идеи для летнего отдыха на воде / Фото Unsplash
"Акула и рыбки"
Один игрок – "акула", другие – "рыбки", которые должны переплыть бассейн, не попав в руки хищника.
Идеи для игр у бассейна
Бой водяными пистолетами
Весело, динамично и с охлаждающим эффектом. Подходит и для малышей, и для взрослых, которые не против немного помокнуть.
Гонки на матрасах или надувных игрушках
Гонки в бассейне на надувных единорогах или пингвинах – смешно, весело и достаточно активно.
Важно! Перед началом любой игры в бассейне важно убедиться, что глубина воды подходит для игроков, рядом есть взрослые, если играют дети, а поверхности не скользкие.
Вода – не только место для плавания, но и для беззаботного, активного и драйвового отдыха. Поэтому бери друзей, запасайся мячом или надувной игрушкой – и айда в водяные приключения!