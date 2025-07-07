24 Канал собрал подборку лучших игр для бассейна, которые подойдут как для детей, так и для взрослых.

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Подборка игр для бассейна

"Русалка-шпионка" (или "Подводный агент")

Один игрок закрывает глаза и пытается найти других, ориентируясь только на звуки. Другие - плавают рядом и стараются не попасть под "радар".

Водное поло

Командная игра с мячом. Можно играть даже мягким пляжным мячом, используя плавательные круги или бортики бассейна как ворота.



Веселые идеи для летнего отдыха на воде / Фото Unsplash

"Акула и рыбки"

Один игрок – "акула", другие – "рыбки", которые должны переплыть бассейн, не попав в руки хищника.

Идеи для игр у бассейна

Бой водяными пистолетами

Весело, динамично и с охлаждающим эффектом. Подходит и для малышей, и для взрослых, которые не против немного помокнуть.

Гонки на матрасах или надувных игрушках

Гонки в бассейне на надувных единорогах или пингвинах – смешно, весело и достаточно активно.

Важно! Перед началом любой игры в бассейне важно убедиться, что глубина воды подходит для игроков, рядом есть взрослые, если играют дети, а поверхности не скользкие.

Вода – не только место для плавания, но и для беззаботного, активного и драйвового отдыха. Поэтому бери друзей, запасайся мячом или надувной игрушкой – и айда в водяные приключения!