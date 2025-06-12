Население почти всего Воронежа: соцсети празднуют уничтожение 1 миллиона российских оккупантов

Утром 12 июня украинцев порадовала радостная новость –в мире стало на 1 миллион "хороших русских" больше. Речь идет, конечно же, о мертвых оккупантах, которых уничтожили ВСУ за все время полномасштабного вторжения России в Украину.

В соцсетях активно эту новость, создавая много мемов и шуток. Самые смешные для вас собрал 24 Канал.

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Итак, по данным Генштаба, Россия потеряла более 1 000 000 человек с начала войны, из них более 600 000 - только за полтора года последней фазы.

Реакция соцсетей

Положительную новость прокомментировали представители Сухопутных войск Украины.

Сегодня государство-террорист празднует день России. Мы тоже имеем чем "поздравить". Более 1 000 000 обезвреженных оккупантов – наш скромный вклад в "русский мир". Это не просто цифра – это миллион доказательств, что каждый шаг на нашу землю имеет цену,

– написали в Сухопутных войсках.

К поздравлениям присоединился и Генштаб: смотрите видео



Реакция соцсетей на потери оккупантов / Фото из сети



Соцсети поздравляют россиян / Фото из сети

В соцсетях сразу же начали сравнивать потери оккупантов с чем-то, напоминающим по численности мертвых россиян. К примеру, российский город Воронеж. И хотя его население составляет примерно 1,4 миллиона человек, украинцы отмечают, 400 тысяч также скоро удастся "добить".



Потери оккупантов почти равны количеству населения Воронежа / Фото из соцсетей



Потери россиян сравнивают с 12 стадионами "Лужники" / Фото из сети



Миллион мертвых оккупантов – это каждый 144-й россиянин / Фото из сети



Соцсети празднуют уничтожение 1 миллиона российских оккупантов / Фото из сети