Китаец покинул Оксфорд ради стабильной зарплаты курьера

39-летний житель Китая Дин Юаньчжао, который имеет степень Ph.D. и диплом Оксфорда, стал настоящей сенсацией. Все потому, что вместо карьеры в науке он выбрал стабильный заработок – и не жалеет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на South China Morning Post.

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Что известно о мужчине

Господин Дин имеет впечатляющую академическую биографию: бакалавр химии и магистр энергетической инженерии Пекинского университета, докторская диссертация по биологии в Сингапуре и диплом по биоразнообразию в Оксфорде. Но, несмотря на многочисленные попытки найти работу по специальности, его знания не понадобились на рынке труда. Он разослал десятки резюме, прошел более десятка собеседований, однако все – безрезультатно.

Я думал о репетиторстве, но оказался слишком застенчивым. Тогда вспомнил, что в Сингапуре во время учебы уже работал доставщиком – и решил вернуться к этому,

– признается Дин.

Сейчас он зарабатывает доставкой еды и не видит в этом ничего постыдного. Наоборот – он считает эту работу достойной, стабильной и даже полезной для физической формы.

"Это позволяет обеспечивать семью. Работа есть работа, главное – добросовестное отношение", – говорит он.



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Китайские пользователи соцсетей массово поддержали господина Дина. Они называют его примером стойкости, смелости и осознанного выбора. Эта история доказывает, что диплом – это еще не гарантия успешного трудоустройства, и что настоящую ценность человека определяют не титулы, а поступки.

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