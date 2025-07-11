Китаец покинул Оксфорд ради стабильной зарплаты курьера
- Дин Юаньчжао, 39-летний китаец с дипломом Оксфорда, выбрал стабильную работу курьера вместо научной карьеры.
- Его решение поддерживают китайские пользователи соцсетей, считая примером устойчивости и осознанного выбора, отмечая, что диплом не гарантирует успешного трудоустройства.
39-летний житель Китая Дин Юаньчжао, который имеет степень Ph.D. и диплом Оксфорда, стал настоящей сенсацией. Все потому, что вместо карьеры в науке он выбрал стабильный заработок – и не жалеет.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на South China Morning Post.
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Что известно о мужчине
Господин Дин имеет впечатляющую академическую биографию: бакалавр химии и магистр энергетической инженерии Пекинского университета, докторская диссертация по биологии в Сингапуре и диплом по биоразнообразию в Оксфорде. Но, несмотря на многочисленные попытки найти работу по специальности, его знания не понадобились на рынке труда. Он разослал десятки резюме, прошел более десятка собеседований, однако все – безрезультатно.
Я думал о репетиторстве, но оказался слишком застенчивым. Тогда вспомнил, что в Сингапуре во время учебы уже работал доставщиком – и решил вернуться к этому,
– признается Дин.
Сейчас он зарабатывает доставкой еды и не видит в этом ничего постыдного. Наоборот – он считает эту работу достойной, стабильной и даже полезной для физической формы.
"Это позволяет обеспечивать семью. Работа есть работа, главное – добросовестное отношение", – говорит он.
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Китайские пользователи соцсетей массово поддержали господина Дина. Они называют его примером стойкости, смелости и осознанного выбора. Эта история доказывает, что диплом – это еще не гарантия успешного трудоустройства, и что настоящую ценность человека определяют не титулы, а поступки.
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