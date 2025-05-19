Женщина нашла старый перстень, который оказался ценной реликвией

Американка неожиданно для себя нашла на стоянке кофейни Starbucks в Уилмингтоне, штат Северная Каролина перстень. Речь идет о древней реликвии, которая датируется 1938 годом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на WECT-TV.

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Женщину зовут Лори Рю и именно она заметила блестящий предмет на краю стоянки и, подобрав его, обнаружила, что это кольцо Вирджинского технологического университета класса.

Я просто увидела что-то блестящее в уголке стоянки и подумала: "Это прекрасное кольцо",

– рассказала Рю в интервью журналистам.

Лори решила сохранить находку, надеясь найти владельца. Однако при детальном осмотре она обнаружила, что кольцо принадлежало выпускнику Вирджинского технологического университета Уоллесу Гарсту. К сожалению, он умер несколько лет назад.



Женщина нашла на стоянке кольцо 1938 года / Скриншот с видео

Но Лори не прекратила поиски, Она выяснила, что у Уоллеса был сын, также Уоллес Харст, который ушел из жизни в 2024 году. В его некрологе, опубликованном в газете Wilmington Star, было фото, на котором он носил это кольцо на пальце.

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