Женщина увидела водителя такси и расплакалась: что ее так растрогало

Женщина вызвала Uber и не могла сдержать слез, когда увидела своего водителя такси. Все потому, что он был настолько милым и добродушным.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @marynasummers.

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Что растрогало женщину

Пассажирка объяснила, что водителем такси оказался джентльменом в почтенном пенсионном возрасте.

Наш милый Uber... Он был таким ангелом. Не знаю, как объяснить это моему парню? Я чувствую к нему глубокую любовь,

– отметила женщина в подписи к видео.

Женщина увидела водителя такси и расплакалась: смотрите видео

Реакция соцсетей

Видео женщины быстро стало вирусным в соцсетях, собрав более 24,7 миллиона просмотров. Вот, какие комментарии оставляли пользователи: