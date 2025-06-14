Девушка принесла домой пакет с ракушками: то, что было внутри, шокировало ее

Американка прогуливалась по побережью и решила собрать ракушки. Она была убеждена, что они пустые, поэтому собрала их в пакет и принесла домой.

Но там ее ждал настоящий сюрприз. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @ryleeslappey.

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На обнародованных в сети кадрах мы видим, как десятки крабов медленно убегают из гаража. Очевидно, они выбрались из сумки и пытаются вернуться домой. Это видео собрало более 3 миллионов просмотров.

Как отметила автор видео, всех крабов впоследствии выпустили на волю. К счастью, все прошло хорошо и ни один крабик не пострадал.

Женщина принесла домой пакет с ракушками: смотрите видео

Почему это важно

Курьезный, на первый взгляд, случай неожиданно привлек внимание защитников природы. Как отмечают в организации Ocean Conservancy, ракушки играют критически важную роль в выживании крабов-отшельников. В природе существует более тысячи видов этих существ. Преимущественно они обитают в тропических регионах:

Карибского бассейна,

Южной Америки,

Африки и Австралии,

Хотя некоторые встречаются и у атлантического побережья США. Специалисты предостерегают: нехватка природных раковин может иметь серьезные последствия для популяции. Не имея другого выбора, крабы ищут убежище в мусоре – бутылках, жестяных банках и других отходах. Такая "альтернатива" часто оказывается смертельно опасной.

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