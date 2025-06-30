Не хоче втратити роботу: "щирий" сміх Рубіо з жарту Трампа зробив його мемом

Кадри з Білого дому, де Марко Рубіо не може визначитися, чи сміятися з жарту Трампа, чи все ж ні, дуже швидко стали вірусними та перетворилися на мем.

Незручна ситуація, що потрапила на відео, сталася під час підписання документа, покликаного покласти край конфлікту між Демократичною республікою Конго та Руандою, повідомляє 24 Канал.

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Коли Трамп пожартував, Рубіо спершу розсміявся, але всього за мить не зміг стримати справжніх емоцій. Попри те, що держсекретар США відчайдушно намагався вдавати, що жарти Трампа смішні, вираз його лиця видав його "з головою".

Марко Рубіо намагається сміятися з жартів Трампа: дивіться відео

Про що жартував Трамп?

Під час розмови з пресою після підписання документа президент США раптово почав фліртувати з журналісткою Харіаною Верас, уродженкою Демократичної республіки Конго. Вона сказала, що документ дає надію на те, що в її країні настануть кращі дні, а президент хотів би висунути Трампа на Нобелівську премію миру.

На ці слова журналістки Трамп відповів "компліментом".

Мені не дозволено так говорити, знаєш, це може стати кінцем моєї політичної кар’єри, але ти прекрасна — і ти прекрасна всередині. Хотів би я, щоб у мене було більше таких репортерів, як ти,

– пожартував Дональд Трамп.

Чиновники, що стояли поряд – і Рубіо також – посміялися з жарту свого керівника, та вираз лиця державного секретаря сказав усе краще за будь-які слова.

До речі, раніше ми вже писали, як королева Нідерландів Максима на вірусному відео перекривляла Трампа.