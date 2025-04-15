Справжні українські козаки: ШІ показав голлівудських зірок у контексті українського села

Штучний інтелект вкотре вирішив пофантазувати на тему "а що, якби..." і переніс голлівудських зірок в саме серце українського села.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на акаунт у тіктоці @tik_toh.

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На зображеннях, згенерованих за допомогою нейромереж, ми бачимо зірок світового рівня в абсолютно несподіваних, але напрочуд органічних образах. Один із них – Семюел Л. Джексон – постає перед нами в образі мужнього козака з хрестом на грудях, що задумливо сидить під деревом біля мальовничої хати з петриківським розписом.

Тим часом Ніколас Кейдж ловить рибу в вишиванці біля ставка, в компанії чаплі. І хоч обличчя знайомі багатьом у Голівуді, виглядають вони так, ніби з дитинства їли борщ, косили сіно і слухали бабусині казки.

ШІ показав голлівудських зірок у контексті українського села: дивіться відео

Очевидно одне – поєднання українського фольклору з голлівудським шиком створює магію.

Довідка. Для того, щоб зробити таке відео, варто скористатися програмами з нейромережею. До прикладу: Midjourney, DALL·E, Stable Diffusion та FaceFusion.

Реакція соцмереж

Соцмережі не залишилися байдужими та були вражені не лише чудовими образами, але й деталізацією зображень:

"Клас, як наші. Все гармонійно і красиво".

"Джексон мене розірвав на атоми".

"Це шикарно зроблено. Хотілося в таких образах цих акторів побачити в фільмах".

Раніше ми вже мали змогу побачити Джоні Деппа у яскравій вишиванці, із сережкою у вусі. Він тримав баян на фоні квітучого поля і церкви.