Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аккаунт в тиктоке @tik_toh.

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На изображениях, сгенерированных с помощью нейросетей, мы видим звезд мирового уровня в совершенно неожиданных, но удивительно органических образах. Один из них – Сэмюэл Л. Джексон – предстает перед нами в образе мужественного казака с крестом на груди, задумчиво сидящего под деревом возле живописной хаты с петриковской росписью.

Тем временем Николас Кейдж ловит рыбу в вышиванке возле пруда, в компании цапли. И хоть лица знакомые многим в Голливуде, выглядят они так, будто с детства ели борщ, косили сено и слушали бабушкины сказки.

ИИ показал голливудских звезд в контексте украинского села: смотрите видео

Очевидно одно – сочетание украинского фольклора с голливудским шиком создает магию.

Справка. Для того, чтобы сделать такое видео, стоит воспользоваться программами с нейросетью. К примеру: Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion и FaceFusion.

Реакция соцсетей

Соцсети не остались равнодушными и были поражены не только замечательными образами, но и детализацией изображений:

"Класс, как наши. Все гармонично и красиво".

"Джексон меня разорвал на атомы".

"Это шикарно сделано. Хотелось в таких образах этих актеров увидеть в фильмах".

Ранее мы уже имели возможность увидеть Джони Деппа в яркой вышиванке, с серьгой в ухе. Он держал баян на фоне цветущего поля и церкви.