Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @tik_toh.

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У новому експерименті нейромережа перенесла зірок Голлівуду в атмосферу традиційного українського села. Результат вийшов напрочуд теплим і атмосферним.

На зображеннях, створених за допомогою ШІ, актори постають у вишиванках, з дерев'яними ложками, кішками на колінах і козами на задньому плані. Так, до прикладу, Бред Пітт сидить у вишиванці під українською хатою, з котом на лаві.

Як би виглядали зірки, якби жили в Україні: дивіться відео

ШІ показує знайомі обличчя в новому, несподіваному амплуа: не на червоній доріжці, а серед українських пейзажів – у солом'яних капелюхах, вишитих сорочках і на тлі мальовничих сіл. Користувачі мережі залишали чимало схвальних коментарів, зазначаючи:

"Мені сподобалося. Їм личить".

"Шикарно".

"Сальма справжня українка. Безмежно гарно".

Раніше штучний інтелект згенерував зображення, де актори "Гри престолів" опинились у традиційному українському селі. Користувачі соцмереж залишали схвальні коментарі на відео.

Цікаво! Такі відео створюються за допомогою сервісів зі створення та редагування зображень. До прикладу: Midjourney, DALL·E, Stable Diffusion та FaceSwap / FaceFusion.