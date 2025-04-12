Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Need To Know.

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Що відомо про інцидент

Подія сталася у місті Тайнань, яке є четвертим за кількістю населення місто у Тайвані. Одного дня чоловік вийшов на вулицю, щоб висушити свої заощадження. На узбіччі дороги він виклав приблизно 140 тисяч фунтів стерлінгів.

Власник грошей, на ім'я Лі зазначив, що вони відсиріли у сховку, тож він вирішив їх підсушити. Цікаво, що за дійством спостерігало чимало людей, але ніхто не наважився взяти бодай одну купюру.

Чоловік розклав на дорозі 140 000 фунтів стерлінгів
Чоловік розклав на дорозі 140 000 фунтів стерлінгів / Фото Need To Know

Цікаво! Тайвань має один із найнижчих рівнів злочинності в Азії, і загалом вважається дуже безпечною країною як для мешканців, так і для туристів. За даними глобальних рейтингів (наприклад, Numbeo), рівень злочинності в Тайвані регулярно оцінюється як низький або дуже низький. Загалом Тайвань стабільно входить у топ-30 найбезпечніших країн у всьому світі.

Раніше інший чоловік знайшов загублений гаманець. І, щоб повернути його справжньому власнику, він вирішив написати записку з математичною підказкою. Ця історія стала вірусною на Reddit, викликавши захоплення користувачів за геніальність та дотепність.