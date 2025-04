Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Need To Know.

Дивіться також НБУ ініціював обговорення щодо зміни дизайну гривні

Що відомо про інцидент

Подія сталася у місті Тайнань, яке є четвертим за кількістю населення місто у Тайвані. Одного дня чоловік вийшов на вулицю, щоб висушити свої заощадження. На узбіччі дороги він виклав приблизно 140 тисяч фунтів стерлінгів.

Власник грошей, на ім'я Лі зазначив, що вони відсиріли у сховку, тож він вирішив їх підсушити. Цікаво, що за дійством спостерігало чимало людей, але ніхто не наважився взяти бодай одну купюру.



Чоловік розклав на дорозі 140 000 фунтів стерлінгів / Фото Need To Know

Цікаво! Тайвань має один із найнижчих рівнів злочинності в Азії, і загалом вважається дуже безпечною країною як для мешканців, так і для туристів. За даними глобальних рейтингів (наприклад, Numbeo), рівень злочинності в Тайвані регулярно оцінюється як низький або дуже низький. Загалом Тайвань стабільно входить у топ-30 найбезпечніших країн у всьому світі.

Раніше інший чоловік знайшов загублений гаманець. І, щоб повернути його справжньому власнику, він вирішив написати записку з математичною підказкою. Ця історія стала вірусною на Reddit, викликавши захоплення користувачів за геніальність та дотепність.