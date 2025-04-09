У цьому питанні розібралися журналісти 24 Каналу.
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Що означає великодній зайчик
Причин, чому ми використовуємо образ зайчика у період Великодня, є чимало. Розберемося, що ж він означає насправді.
Символ весни та відродження
Зайчик здавна асоціюється з весняним оновленням природи. Це тварина, яка пробуджується разом із першим теплом та символізує життєву силу, родючість і новий початок. Однак, якщо казати про традицію використання образу зайчика саме на Великдень, то потрібно звернутися до німецького фольклору.
За однією з легенд, зайчик приносив кольорові яйця слухняним дітям, ховаючи їх у траві, кущах або кошиках. Ця традиція була привезена до Америки німецькими переселенцями ще у 18 столітті – і з часом поширилася по всьому світу.
Великодній зайчик / Фото Unsplash
Чи має зайчик християнське значення
Хоча сам по собі заєць не є релігійним символом у християнстві, він гармонійно вписався у великодню символіку, яка об'єднує світське святкування весни та духовне відродження через Воскресіння Христа. Тож сьогодні зайчик радше виконує роль дитячого символу радості, сюрпризів і свята життя.
Як ми бачимо, великодній зайчик – це ніжне поєднання давніх язичницьких традицій, символіки весни та радості Великодня. Він нагадує, що життя завжди повертається, тепло завжди перемагає холод, а добро – темряву.
Важливо! За попереднім прогнозом синоптикині, на Вербну неділю, 13 квітня, в Україні ще буде холодно. Але потепління у великодній тиждень все ж можливе.