В этом вопросе разобрались журналисты 24 Канала.

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Что означает пасхальный зайчик

Причин, почему мы используем образ зайчика в период Пасхи, немало. Разберемся, что же он означает на самом деле.

Символ весны и возрождения

Зайчик издавна ассоциируется с весенним обновлением природы. Это животное, которое пробуждается вместе с первым теплом и символизирует жизненную силу, плодородие и новое начало. Однако, если говорить о традиции использования образа зайчика именно на Пасху, то нужно обратиться к немецкому фольклору.

По одной из легенд, зайчик приносил цветные яйца послушным детям, пряча их в траве, кустах или корзинах. Эта традиция была привезена в Америку немецкими переселенцами еще в 18 веке – и со временем распространилась по всему миру.



Пасхальный зайчик / Фото Unsplash

Имеет ли зайчик христианское значение

Хотя сам по себе заяц не является религиозным символом в христианстве, он гармонично вписался в пасхальную символику, которая объединяет светское празднование весны и духовное возрождение через Воскресение Христа. Поэтому сегодня зайчик скорее выполняет роль детского символа радости, сюрпризов и праздника жизни.

Как мы видим, пасхальный зайчик – это нежное сочетание древних языческих традиций, символики весны и радости Пасхи. Он напоминает, что жизнь всегда возвращается, тепло всегда побеждает холод, а добро – тьму.

Важно! По предварительному прогнозу синоптикини, на Вербное воскресенье, 13 апреля, в Украине еще будет холодно. Но потепление в пасхальную неделю все же возможно.