Що це за гра, у чому її суть і кому вона може сподобатись – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Що відомо про гру "Дивні дива"

"Дивні дива" – це настільна гра, створена за мотивами всесвіту "Дивні дива" (Stranger Things). Залежно від версії, вона може бути:

Або рольовою грою на ПК , де кожен бере на себе роль персонажа серіалу, потрапляє у містичні події, досліджує світ, бореться з чудовиськами та приймає рішення, що впливають на сюжет.

, де кожен бере на себе роль персонажа серіалу, потрапляє у містичні події, досліджує світ, бореться з чудовиськами та приймає рішення, що впливають на сюжет. Також є карткові версії з простими механіками, які підходять для вечірок.



Настільна гра "Дивні дива" / Фото Rozum

В чому полягає сенс настільної гри

Якщо говорити про настільну версію гри, то основні завдання гравців:

Вижити в умовах зростаючої небезпеки. Вирішувати складні ситуації, використовуючи карти дій і персонажів. Перемогти монстрів зі "зворотного боку". Не дати темряві повністю поглинути місто.

Ця гра ідеально підходить для фанатів серіалу Stranger Things та любителів настільних ігор із сюжетом.

Гравці беруть на себе ролі знайомих героїв серіалу:

Одинадцять;

Майк;

Дастін;

Лукас;

Макс;

Вільям (Вілл);

Кожен персонаж має унікальні здібності, які допомагають команді.



Кадр з серіалу "Дивні дива" / Фото Unsplash

Як грати у гру

Початок: кожен обирає персонажа.

Хід гравця: тягне карту події (щось трапляється – монстр, пастка, сюжетна дилема).

Командна реакція: гравці розігрують карти дій, аби впоратися з загрозою.

Виживання: потрібно утримувати баланс – допомагати одне одному, зберігати енергію і не дати темряві поглинути всіх.

Фінал: якщо гравці пройшли всі події та зуміли зупинити основного ворога – вони виграли.

"Дивні дива" – це не просто гра, а повноцінна мандрівка у всесвіт Stranger Things. Вона поєднує в собі елементи детективу, пригод, містики і справжньої командної гри. Якщо ви фанат серіалу або просто шукаєте щось захопливе для компанії – ця гра точно стане улюбленою на ваших ігрових вечорах.