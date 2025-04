Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Need To Know.

Что известно об инциденте

Происшествие произошло в городе Тайнань, который является четвертым по численности населения город в Тайване. Однажды мужчина вышел на улицу, чтобы высушить свои сбережения. На обочине дороги он выложил примерно 140 тысяч фунтов стерлингов.

Владелец денег, по имени Ли отметил, что они отсырели в тайнике, поэтому он решил их подсушить. Интересно, что за действом наблюдало немало людей, но никто не решился взять хотя бы одну купюру.



Мужчина разложил на дороге 140 000 фунтов стерлингов / Фото Need To Know

Интересно! Тайвань имеет один из самых низких уровней преступности в Азии, и в целом считается очень безопасной страной как для жителей, так и для туристов. По данным глобальных рейтингов (например, Numbeo), уровень преступности в Тайване регулярно оценивается как низкий или очень низкий. В целом Тайвань стабильно входит в топ-30 самых безопасных стран во всем мире.

