Якби "Гру в кальмара" знімали в Україні: у тіктоці припустили, у що б грали учасники

Фінал третього сезону "Гри в кальмарів" покажуть 27 червня. На тлі цього пригадаймо, як у мережі фантазували на тему, в які ігри грали б гравці, якби серіал знімали в Україні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @karmuprograla.

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В які ігри грали б гравці в Україні

У тіктоці припустили, в які ігри грали б гравці "Гри в кальмара", якби дійство відбувалося в Україні. Авторка ролика пригадала легендарні ігри нашого дитинства.

"Козаки-розбійники"

У цій грі учасники діляться на дві команди: "козаки" і "розбійники". Розбійники тікають, залишаючи за собою сліди, які козаки мають знайти (малюють стрілки на землі, залишають мітки тощо).

Козаки після короткої паузи починають переслідувати розбійників, слідуючи за їхніми мітками. Мета козаків – зловити всіх розбійників, які можуть ховатися чи намагатися заплутати сліди. Мета розбійників – уникнути захоплення протягом обумовленого часу.

Що було, якби "Гру в кальмара" знімали в Україні: дивіться відео

"Заморозка"

Це активна дитяча гра, яка розвиває спритність і швидкість. За правилами, один із гравців стає "ведучим". Його завдання – доторкнутися до інших, щоб їх "заморозити". Гравець, якого торкнувся ведучий, зупиняється і стоїть нерухомо (в "замороженому" стані).

Інші гравці можуть "розморозити" заморожених, доторкнувшись до них. Гра триває, поки ведучий не заморозить усіх, або можна встановити обмеження за часом. Ця гра подібна до гри "Зелене світло, червоне світло", яке є у першій частині оригінального серіалу.



Гра "Заморозка" / Скриншот з відео

"Класики"

Для цієї гри на землі малюють квадрати (класики) з номерами від 1 до 10, зазвичай у формі вертикальної схеми. Гравець кидає камінчик на одну з клітин (починаючи з "1").

Гравець стрибає на одній нозі (або двох, залежно від схеми) через клітини, уникаючи тієї, де лежить камінчик. Дійшовши до кінця, гравець повертається, підіймає камінчик, не порушуючи рівноваги, і закінчує хід. Потім хід переходить до наступного гравця.



Гра у "Класікі" / Скриншот з відео

"Резиночки"

Ще одна активна гра, яка вимагає спритності та координації. Два гравці натягують довгу резинку навколо своїх ніг, стоячи на певній відстані. Третій гравець виконує стрибки та різні фігури, наступаючи на резинку за заданими правилами.



Гра у "Резиночки" / Скриншот з відео

Це відео стало вірусним у мережі, тож автори випустили другу частину, згадавши такі ігри, як:

"Піаніно" – ведучий задає певний темп та ритм, який мають повторити гравці;

– ведучий задає певний темп та ритм, який мають повторити гравці; "Підлога – це лава" – уявна підлога "перетворюється" на лаву, і торкатися її не можна;

В ігри грали б гравці "Гри в кальмара" в Україні: дивіться відео

"Хованки" – один гравець ("шукач") закриває очі й рахує до певного числа. Інші гравці ховаються в заздалегідь визначеній зоні;

– один гравець ("шукач") закриває очі й рахує до певного числа. Інші гравці ховаються в заздалегідь визначеній зоні; "Баба Куця" – ведучий ("баба Куця") ловить інших гравців, при цьому стрибаючи на одній нозі. Спійманий стає наступною "бабою Куцею";

– ведучий ("баба Куця") ловить інших гравців, при цьому стрибаючи на одній нозі. Спійманий стає наступною "бабою Куцею"; "Хрестики-нулики" – грають на сітці 3 на 3 клітини. Один гравець ставить "хрестики" (X), інший – "нулики" (O). Завдання – побудувати ряд із трьох своїх знаків (по вертикалі, горизонталі чи діагоналі).

У чому сенс серіалу "Гра в кальмара"

Серіал "Гра в кальмара" вражає своїм глибоким символізмом, адже демонструє, як економічна нерівність і борги штовхають людей до відчайдушних рішень.

Учасники гри перебувають на межі фінансового краху, і гра стає їхнім останнім шансом на порятунок. Автор гри пропонує шалені кошти тому гравцю, що дійде до фіналу. Для цього гравцям пропонують зіграти у звичайні південнокорейські ігри.

Використання дитячих ігор у серіалі є символічним: правила прості, але наслідки – смертельні.