Американка з найдовшим у світі язиком розповіла, як вона любить розважатися

Жінка, на ім'я Шанель Таппер з 2010 року є володаркою найдовшого язика у світі. Його довжина складає 9,75 сантиметра. Вона розповіла про те, як їй живеться з таким довгим язиком і чи не заважає їй це у побуті.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Книгу рекордів Гіннеса.

Дивіться також Український силач Павло Кордіяка встановив новий рекорд Гіннеса: вражаюче відео

Що відомо про рекордсменку

34-річна американка Шанель Таппер здобула титул у 2010 році і утримує цей рекорд. Вона зізналася, що їй подобається бачити реакцію людей, які шоковані, коли бачать її язик. Однак жінка переконує, що не відчуває жодного дискомфорту у повсякденному житті і ніколи б не проміняла свій довгий язик на "нормальний".

Чесно кажучи, найкраща реакція, яку я коли-небудь могла отримати, коли хтось бачить мій язик, – це крик. Мені насправді подобається, коли люди кричать або верещать від шоку, а іноді й від жаху. Але це, напевно, моє найулюбленіше: мені смішно, тому що це драматична реакція,

– зізналася вона.

Як дівчина проводить вільний час

Шанель також продемонструвала на камеру кілька незвичайних речей, які вона може робити своїм язиком. Так, вона показала, як прибирає блоки "Дженґи" за допомогою язика.

Довідка. "Дженґа" – це настільна гра, в якій гравці по черзі витягують дерев'яні бруски з вежі та кладуть їх нагору, намагаючись не зруйнувати конструкцію. Гра продовжується, поки хтось не витягне брусок, через що вежа завалиться.



Дівчина грає у "Дженґу" / Фото Книги рекордів Гіннеса

Вона додала, що любить робити маленькі кумедні речі, дивуючи інших. Цікаво, що її довгий язик приніс дівчині популярність. Так, минулого року Шанель запросили знятися в рекламній кампанії модного бренду Diesel разом з іншими рекордсменами.

Її язик був пофарбований у синій і зелений кольори для серії фотографій для кампанії італійського бренду Welcome to Successful Living.



Довгий язик приніс дівчині популярність / Фото Diesel

Раніше мережу вразила жінка-пітон. Мовиться про американку, яка має титули "Найбільший роззявлений рот" і "Найширший рот" за версією Книги рекордів Гіннесса.