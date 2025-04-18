З'явилося вже давно: що насправді означає слово "вайб"
- Слово "вайб" походить від англійського "vibe", скорочення від "vibration", і описує настрій, атмосферу чи енергію.
- Популярність слова зросла завдяки його здатності описувати відчуття, стиль і атмосферу без пояснень.
Слово "вайб" давно перестало бути лише сленгом – сьогодні воно з'являється в постах, сторіс, піснях, мемах і навіть у заголовках ЗМІ.
Що насправді означає слово "вайб", звідки воно взялося та як його правильно вживати – розкаже 24 Канал.
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Що означає слово "вайб"
Слово "вайб" пішло від англійського слова vibe, що є скороченням від слова vibration, тобто "вібрація". Це слово, яким описують:
- настрій, атмосферу чи енергію чогось або когось;
- відчуття, яке викликає ситуація, місце, людина, музика чи навіть одяг;
- або навіть стиль, характер і настрій цілого моменту.
Що насправді означає слово "вайб" / Фото Unsplash
Як з'явилося це слово
Існує декілька припущень, звідки взялося слово "вайб". Ось кілька з них:
- Музичні корені: у 1960 – 70-х це слово активно використовувалося в американській джазовій і фанк-культурі. Вайб означав настрій музики або "енергію" виступу.
- Попкультура: у 2000-х vibe потрапив у тексти пісень, серіали та фільми, а вже в соцмережах став масовим.
Зараз це слово стало надзвичайно популярним, адже це універсальний спосіб описати щось без пояснень. Отже, "вайб" – це про відчуття, стиль і атмосферу. Це слово не завжди легко пояснити, але його точно легко відчути. І саме тому воно стало улюбленцем покоління соцмереж – воно говорить за тебе.
Цікаво! Можливо ви не знали, але чоловіків, які є доброзичливими та розуміючими, сленговою мовою називають "золотистими ретриверами".