З'явилося вже давно: що насправді означає слово "вайб"

Слово "вайб" давно перестало бути лише сленгом – сьогодні воно з'являється в постах, сторіс, піснях, мемах і навіть у заголовках ЗМІ.

Що насправді означає слово "вайб", звідки воно взялося та як його правильно вживати – розкаже 24 Канал.

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Що означає слово "вайб"

Слово "вайб" пішло від англійського слова vibe, що є скороченням від слова vibration, тобто "вібрація". Це слово, яким описують:

настрій, атмосферу чи енергію чогось або когось;

відчуття, яке викликає ситуація, місце, людина, музика чи навіть одяг;

або навіть стиль, характер і настрій цілого моменту.



Що насправді означає слово "вайб" / Фото Unsplash

Як з'явилося це слово

Існує декілька припущень, звідки взялося слово "вайб". Ось кілька з них:

Музичні корені: у 1960 – 70-х це слово активно використовувалося в американській джазовій і фанк-культурі. Вайб означав настрій музики або "енергію" виступу. Попкультура: у 2000-х vibe потрапив у тексти пісень, серіали та фільми, а вже в соцмережах став масовим.

Зараз це слово стало надзвичайно популярним, адже це універсальний спосіб описати щось без пояснень. Отже, "вайб" – це про відчуття, стиль і атмосферу. Це слово не завжди легко пояснити, але його точно легко відчути. І саме тому воно стало улюбленцем покоління соцмереж – воно говорить за тебе.

Цікаво! Можливо ви не знали, але чоловіків, які є доброзичливими та розуміючими, сленговою мовою називають "золотистими ретриверами".