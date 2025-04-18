Что на самом деле означает слово "вайб", откуда оно взялось и как его правильно употреблять – расскажет 24 Канал.

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Что означает слово "вайб"

Слово "вайб" произошло от английского слова vibe, что является сокращением от слова vibration, то есть "вибрация". Это слово, которым описывают:

настроение, атмосферу или энергию чего-то или кого-то;

ощущение, которое вызывает ситуация, место, человек, музыка или даже одежда;

или даже стиль, характер и настроение целого момента.



Что на самом деле означает слово "вайб" / Фото Unsplash

Как появилось это слово

Существует несколько предположений, откуда взялось слово "вайб". Вот несколько из них:

Музыкальные корни: в 1960 – 70-х это слово активно использовалось в американской джазовой и фанк-культуре. Вайб означал настроение музыки или "энергию" выступления. Попкультура: в 2000-х vibe попал в тексты песен, сериалы и фильмы, а уже в соцсетях стал массовым.

Сейчас это слово стало чрезвычайно популярным, ведь это универсальный способ описать что-то без объяснений. Итак, "вайб" – это об ощущениях, стиль и атмосферу. Это слово не всегда легко объяснить, но его точно легко почувствовать. И именно поэтому оно стало любимцем поколения соцсетей – оно говорит за тебя.

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