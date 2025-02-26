Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @bodijke.

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В чем заключается новый тренд

В TikTok продолжает набирать популярность серия видео "Уроки НЕмолодежного сленга", где автор с максимальной серьезностью демонстрирует "правильные" выражения для современной молодежи.

Одно из последних видео стало настоящим хитом, ведь в нем блогер объясняет, что вместо вежливых "Тише" или "Помолчи, пожалуйста", лучше использовать безапелляционное "Ану цить". Зрители не могут удержаться от смеха, ведь такие высказывания напоминают многим их детство и строгие указания от родителей или учителей.

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Автор видео также рассказывает, что такие слова как "Спасибо" и "Я твой должник" можно заменить на более интересную конструкцию – "с меня магарыч".

Заметим, что выражение "с меня магарыч" происходит из древних традиций празднований и взаимных расчетов в славянских культурах. Есть версия, что оно происходит от тюркского "могур" (напиток, алкоголь), что логично объясняет его значение.

В народные могорич – это застолье или угощение, которое человек организовывал после удачной сделки или полученной услуги. То есть, если ты просишь кого-то о помощи и говоришь "с меня магарыч", это означает, что ты отблагодаришь угощением или выпивкой.

Как правильно благодарить: смотрите видео

Еще одно выражение появилось в разговорной речи в советские времена, когда названия далеких и "экзотических" мест часто использовались как своеобразные метафоры или жаргонизмы. Так, Ташкент для многих жителей СССР ассоциировался с чем-то неизвестным, жарким и немного мифологизированным.

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Фраза "на коня", как и другие подобные берет свое начало в прошлом и касается застольных традиций. Одна из версий заключается в том, что ранее основным средством передвижения были лошади, поэтому гостям, которые приезжали таким транспортом, перед отъездом предлагали выпить рюмку “на коня”, то есть перед дорогой на прощание.

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