У що пограти біля басейну: топові ідеї для літнього відпочинку з родиною

Літня спека – чудовий привід не лише охолодитися у воді, а й урізноманітнити дозвілля активними розвагами. Ігри в басейні або біля нього – це чудова можливість провести час із друзями чи родиною, розім'ятись, посміятися та створити яскраві спогади.

24 Канал зібрав добірку найкращих ігор для басейну, які підійдуть як для дітей, так і для дорослих.

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Добірка ігор для басейну

"Русалка-шпигунка" (або "Підводний агент")

Один гравець заплющує очі та намагається знайти інших, орієнтуючись лише на звуки. Інші — плавають поруч і намагаються не потрапити під "радар".

Водне поло

Командна гра з м'ячем. Можна грати навіть м'яким пляжним м'ячем, використовуючи плавальні кола або бортики басейну як ворота.



Веселі ідеї для літнього відпочинку на воді / Фото Unsplash

"Акула і рибки"

Один гравець – "акула", інші – "рибки", що мають переплисти басейн, не потрапивши в руки хижака.

Ідеї для ігор біля басейну

Бій водяними пістолетами

Весело, динамічно та з охолоджувальним ефектом. Підходить і для малечі, і для дорослих, які не проти трохи помокнути.

Гонки на матрацах або надувних іграшках

Перегони в басейні на надувних єдинорогах або пінгвінах – смішно, весело та досить активно.

Важливо! Перед початком будь-якої гри в басейні важливо переконатися, що глибина води підходить для гравців, поруч є дорослі, якщо грають діти, а поверхні не слизькі.

Вода – не лише місце для плавання, а й для безтурботного, активного і драйвового відпочинку. Тож бери друзів, запасайся м'ячем або надувною іграшкою – і гайда у водяні пригоди!