Однак, як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, за цим ідилічним образом стоїть чимало нюансів, про які важливо знати заздалегідь. П'ять реальних речей, які можуть змінити ставлення до цього рішення, розповідаємо далі.

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Басейн займає чимало простору

Навіть найменший басейн може забрати велику частину подвір’я, особливо якщо йдеться про невелику ділянку. Тому важливо заздалегідь продумати, як облаштувати решту простору: де посадити рослини, де поставити меблі, як залишити місце для домашніх улюбленців або активного відпочинку.

Знання з хімії знадобляться

Щоб вода залишалася прозорою та безпечною для плавання, необхідно постійно контролювати рівень pH, хлору та інших речовин. Навіть за наявності сучасних тест-смужок і автоматичних дозаторів, регулярне тестування та додавання хімікатів стануть частиною рутини.

Басейн потребує уваги / Фото Freepik

Басейн – це не лише зона ризику для дітей

Вода в басейні небезпечна не лише для людей, які не вміють плавати, а й для тварин. Комахи, гризуни, птахи – усі вони можуть випадково потрапити у воду. Тому варто подбати про додаткові засоби безпеки: сигналізацію, сходи для дрібних тварин, захисні накриття тощо.

Утримання вимагає часу й грошей

Підтримка чистоти, купівля хімікатів, ремонт обладнання, відкриття та закриття на сезон – усе це потребує як фінансових витрат, так і часу. Навіть із роботизованими пилососами іноді потрібно брати до рук сачок або щітку й займатись прибиранням вручну.

Важливі сонце і тінь

Розташування басейну має значення. У тіні вода прогрівається повільніше, що може бути перевагою в жаркому кліматі, але недоліком у регіонах з помірною температурою. Іноді доводиться інвестувати в обігрівач басейну, щоб підтримувати комфортну температуру води.

До слова, для довговічного та естетичного оздоблення басейну важливо уважно обирати затирку для плитки.