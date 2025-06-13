Однак, як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, щоб басейн не лише тішив око, а й служив довго, важливо правильно підібрати матеріали для його оздоблення. Зокрема, йдеться про затирку для плитки – ключовий елемент, який впливає як на естетику, так і на функціональність покриття. Як її обирати, розповідаємо далі.

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Що потрібно врахувати при виборі затирки

Затирка для плитки в басейні постійно піддається дії води, хімічних засобів, ультрафіолету та перепадів температур. Тому вона має бути не лише водостійкою, а й гнучкою та міцною. Гнучкість важлива, щоб уникнути тріщин під час розширення чи стискання плитки при температурних змінах.

Окрім технічних характеристик, варто звернути увагу на колір затирки. Світлі відтінки створюють чистий та елегантний вигляд, але швидше втрачають привабливість через плями. Темніші кольори менш вибагливі в догляді, однак виглядають стриманіше.

Також врахуйте потребу у повторному герметизуванні та догляді: деякі види затирки вимагають частого оновлення, що пов’язано з регулярним зливом води з басейну. Якщо ви шукаєте більш зручний варіант, обирайте матеріали, що не потребують додаткового обслуговування.

Види затирки для плитки басейну

Існує два основних типи:

Епоксидна затирка – довговічна, водонепроникна, стійка до хімікатів. Складніша в укладанні та дорожча, але значно перевершує цементні аналоги за терміном служби.

Цементна затирка – більш доступна, легка у використанні, дозволяє корекцію під час роботи. Однак вона більш пориста, що сприяє плямам і тріщинам.

Стан плитки в басейні впливає на загальне враження від нього / Фото Freepik

Клей для басейну – основа надійного укладання плитки

Водночас затирка – це ще не весь рецепт успіху. Потрібно також підібрати відповідний клей. Він має бути спеціалізованим, водостійким і адаптованим до умов експлуатації в басейні.

Як досягти найкращого результату

Підготовка – ключ до якісного результату. Перед початком потрібно ретельно очистити поверхню басейну, нанести клей за допомогою зубчастого шпателя, укласти плитку з урахуванням технології та забезпечити проміжки для затирки.

Після висихання клею (24 – 48 годин) переходьте до затирки. Змішайте суміш відповідно до інструкції, наносьте по діагоналі, заповнюючи всі шви.

Після первинного висихання приберіть залишки й дочекайтеся повного затвердіння перед заповненням басейну водою.

До речі, щоб відпочинок біля басейну був бездоганним, варто подбати не тільки про його стан, а й територію довкола, зокрема відлякати бджіл, що люблять проводити свій час біля води.