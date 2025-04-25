Як пише 24 Канал з посиланням на Bob Vila, на щастя, оновлення затирки – відносно простий і бюджетний процес, з яким можна впоратися самостійно. Покрокову інструкцію, як це зробити правильно, розповідаємо далі.

До теми Чоловік витратив день на монтаж плитки в душі й лише потім усвідомив помилку: що пішло не так

Крок 1. Очистьте стару затирку

Змішайте рівні частини білого оцту та води. Занурте щітку або стару зубну щітку в розчин і ретельно очистьте пошкоджену ділянку. Витріть залишки вологою тканиною.

Крок 2. Підберіть нову затирку

Скористайтеся зразками, щоб обрати колір, максимально схожий на наявний. Тип затирки обирайте в залежності від ширини швів:

Якщо шви до 0,3 сантиметра – використовуйте нешліфовану затирку. Якщо ширші – шліфовану.

Для скляної, металевої чи мармурової плитки завжди використовуйте лише нешліфовану затирку.

Крок 3. Видаліть стару затирку

За допомогою пилки для затирання обережно зішкребіть верхній шар старої затирки. Уникайте пошкодження плитки. Не забудьте про захист очей і дихальних шляхів.

Крок 4. Видаліть пил і залишки

Пропилососьте шви між плиткою, щоб прибрати пил та дрібні частинки затирки.

Крок 5. Підготуйте плитку

Пройдіться вологою губкою по швах і плитці. Уникайте надлишкової вологи. Якщо використовуєте епоксидну затирку – дайте поверхні повністю висохнути.

Оновити затирку можна самостійно / Фото Freepik

Крок 6. Нанесіть нову затирку

Використовуйте шпатель або терку. Щедро нанесіть затирку на шви, добре вдавлюючи її в простір між плитками. Не хвилюйтеся через надлишки – їх можна прибрати пізніше.

Крок 7. Видаліть зайву затирку

Тримайте шпатель під кутом 45° і проведіть ним по плитці, знімаючи надлишки. Упевніться, що шви повністю заповнені.

Крок 8. Очистьте поверхню

Через 15 – 30 хвилин після нанесення протріть плитку вологою губкою, злегка натискаючи. Часто промивайте губку у чистій воді. Для епоксидної затирки може знадобитися додаткове скрабування.

Крок 9. Дайте затирці висохнути

Залежно від типу затирки, повне висихання триває 24 – 48 годин. Коли з’явиться білястий наліт – відполіруйте плитку сухою тканиною або скористайтеся спеціальним засобом для видалення нальоту.

Крок 10. Нанесіть герметик

Якщо ви використовуєте акрилову латексну затирку – обов’язково нанесіть герметик після повного висихання.

Коли звернутись до професіонала

Якщо затирка тріскається повторно або виявляється, що основа плитки пошкоджена, можливо, варто проконсультуватися з майстром.

Також звертайтесь до фахівців, якщо не впевнені у своїх силах або хочете ідеальний результат без клопоту.

До речі, щоб проблем з плиткою було якомога менше, важливо правильно її обирати, зокрема для ванної кімнати, де високий рівень вологи.