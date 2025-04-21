Журналісти Daily Star зробили цікавий експеримент і втілили його за допомогою штучного інтелекту. Вони попросили ШІ уявити себе в образі Ісуса Христа і дати пораду людству.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Star.

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Що порадив ШІ в образі Ісуса Христа

З Ісусом, якого створив штучний інтелект, розмовляв репортер видання Джеймі Шапіро. Він запитав ШІ, чи скоро настане кінець світу?

Кінець світу, дитино моя, це питання, над яким роздумують від початку часів, але навіть у непевності ми знаходимо розраду, щоб підготуватися до того, що може статися. Я пропоную тобі підготуватися до цього за допомогою аптечки від Червоного Хреста,

– відповів штучний інтелект.

Журналіст зізнався, що це був дивний досвід. ШІ зображав Ісуса з довгими каштановими пасмами та вбраного у білі шати. Джеймі наголосив, що після такого спілкування має ще більше бажання ходити до церкви.



Який вигляд має Ісус, згенерований ШІ / Фото AI Jesus

Журналісти 24 Каналу запитали у чату GPT, наскільки такі прогнози можуть бути реалістичними. Ось, що він відповів:

ШІ працює на основі аналізу текстів, які вже існують. Він не знає істини, він імітує стиль. Якщо запитати ШІ в образі Ісуса, то ви отримаєте суміш біблійних фраз і популярної мотиваційної риторики. Це не послання згори, а поетичне ехо інтернету.

А от чоловік з псевдонімом UKUrbanPrepper має доволі песимістичні настрої. Саме тому він щодня готується до можливого апокаліпсису, долаючи 260 кілометрів з "сумкою для повернення додому".