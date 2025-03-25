Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Star.

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40-річний Майк витрачає приблизно 5% сімейного бюджету на підготовку до екстрених ситуацій. У його машині постійно лежить так звана "сумка для повернення додому". У ній він зберігає:

армійські пайки,

термоковдри,

фільтри для води,

змінне взуття,

срібні монети, які він вважає надійнішими, ніж цифрові гроші.

Він зізнається, що саме розвиток його YouTube-каналу з порадами з виживання підштовхнув його до активнішої підготовки.

Як чоловік готується до кінця світу: дивіться відео

Дружина чоловіка не поділяє захоплення свого чоловіка. Але вона знає: якщо щось трапиться – Майк буде готовий. А поки що він продовжує добиратися на роботу через гори з 48-годинним запасом необхідних речей у рюкзаку на випадок катастрофи.

Наскільки близьким є кінець світу

Ми запитали у штучного інтелекту, якою є ймовірність кінця світу.

Це складне питання, яке зачіпає науку, філософію, політику й навіть релігію. Багато експертів вважають, що "кінець світу" у буквальному сенсі – тотальне знищення людства чи планети – малоймовірний у найближчому майбутньому. Проте існують ризики, які можуть призвести до глобальних катастроф або серйозних змін цивілізації,

– відповів чат GPT.

Варто нагадати, що науковці після експедиції в Арктику припускають, що глобальне потепління стало незворотним. Зміни, які зафіксувала місія, можуть спричинять катастрофічні наслідки.