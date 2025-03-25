Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Star.

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40-летний Майк тратит примерно 5% семейного бюджета на подготовку к экстренным ситуациям. В его машине постоянно лежит так называемая "сумка для возвращения домой". В ней он хранит:

армейские пайки,

термоодеяла,

фильтры для воды,

сменную обувь,

серебряные монеты, которые он считает более надежными, чем цифровые деньги.

Он признается, что именно развитие его YouTube-канала с советами по выживанию подтолкнуло его к более активной подготовке.

Как мужчина готовится к концу света: смотрите видео

Жена мужа не разделяет увлечение своего мужа. Но она знает: если что-то случится – Майк будет готов. А пока он продолжает добираться на работу через горы с 48-часовым запасом необходимых вещей в рюкзаке на случай катастрофы.

Насколько близок конец света

Мы спросили у искусственного интеллекта, какова вероятность конца света.

Это сложный вопрос, который затрагивает науку, философию, политику и даже религию. Многие эксперты считают, что "конец света" в буквальном смысле – тотальное уничтожение человечества или планеты – маловероятен в ближайшем будущем. Однако существуют риски, которые могут привести к глобальным катастрофам или серьезным изменениям цивилизации,

– ответил чат GPT.

Стоит напомнить, что ученые после экспедиции в Арктику предполагают, что глобальное потепление стало необратимым. Изменения, которые зафиксировала миссия, могут повлекут катастрофические последствия.