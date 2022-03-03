Глава нашего государства попросил забыть о всяческих пророчествах Майя и сценариях апокалипсиса. По убеждению Зеленского, конец света уже произошел. 24 канал передает детали разговора президента с журналистами.

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Забудьте о любых Мая, апокалипсисе, конце света и тому подобное. Конец света уже произошел. Если мы не можем остановить такие шаги, то это и есть конец света, этого мира, и конец света для таких людей (как Путин – ред. 24 канал),

– эмоционально подчеркнул Владимир Зеленский.

К слову, президент Украины добавил, что не отрезает от цивилизации народ России и обычных людей. Разница в том, что они, россияне боятся выйти на улицу, сказать своему президенту (так, как говорят украинцы самому Зеленскому) то, что их не устраивает.

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