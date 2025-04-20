Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток-акаунт @mattreal17.

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Що відомо про "святу кішку"

На оприлюднених у мережі кадрах ми можемо побачити кішку під час меси. Тварина підійшла до посудини зі святинею, стала на задні лапи і стала жадібно пити воду, жмурячись від задоволення. Цікаво, що ніхто в церкві, крім автора відео, видно, не звернув на тварину уваги.

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Цей ролик швидко став вірусним у мережі. Він зібрав понад 11,7 мільйона переглядів і викликав бурхливу дискусію серед користувачів платформи.

Деякі користувачі сприйняли ролик із гумором, прозвавши тварину "святою кішкою" і жартуючи, що вона очищає свої гріхи або відновлює дев'ять життів. Однак знайшлися й ті, хто сприйняв побачене серйозно, висловивши стурбованість тим, що кішка, можливо, відчуває сильну спрагу. Ось, які коментарі залишали люди:

"Це не смішно. Він просто хоче пити",

"Бідний малюк. Адже ця вода не призначена для пиття – вона може бути брудною",

"Прийшов за благословенням",

"Тепер це кіт святий".

Раніше ми писали про те, що кіт Степан долучився до ФК "Шахтар" і оголосив збір для 3 ОШБр з метою допомоги українським військовим.