Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток-аккаунт @mattreal17.
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Что известно о "святой кошке"
На обнародованных в сети кадрах мы можем увидеть кошку во время мессы. Животное подошло к сосуду со святыней, стало на задние лапы и стало жадно пить воду, щурясь от удовольствия. Интересно, что никто в церкви, кроме автора видео, видно, не обратил на животное внимания.
В храме на Филиппинах заметили "святую кошку": смотрите видео
Этот ролик быстро стал вирусным в сети. Он собрал более 11,7 миллиона просмотров и вызвал бурную дискуссию среди пользователей платформы.
Некоторые пользователи восприняли ролик с юмором, прозвав животное "святой кошкой" и шутя, что она очищает свои грехи или восстанавливает девять жизней. Однако нашлись и те, кто воспринял увиденное серьезно, выразив обеспокоенность тем, что кошка, возможно, испытывает сильную жажду. Вот, какие комментарии оставляли люди:
- "Это не смешно. Он просто хочет пить",
- "Бедный малыш. Ведь эта вода не предназначена для питья – она может быть грязной",
- "Пришел за благословением",
- "Теперь это кот святой".
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