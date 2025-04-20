Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток-аккаунт @mattreal17.

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Что известно о "святой кошке"

На обнародованных в сети кадрах мы можем увидеть кошку во время мессы. Животное подошло к сосуду со святыней, стало на задние лапы и стало жадно пить воду, щурясь от удовольствия. Интересно, что никто в церкви, кроме автора видео, видно, не обратил на животное внимания.

В храме на Филиппинах заметили "святую кошку": смотрите видео

Этот ролик быстро стал вирусным в сети. Он собрал более 11,7 миллиона просмотров и вызвал бурную дискуссию среди пользователей платформы.

Некоторые пользователи восприняли ролик с юмором, прозвав животное "святой кошкой" и шутя, что она очищает свои грехи или восстанавливает девять жизней. Однако нашлись и те, кто воспринял увиденное серьезно, выразив обеспокоенность тем, что кошка, возможно, испытывает сильную жажду. Вот, какие комментарии оставляли люди:

"Это не смешно. Он просто хочет пить",

"Бедный малыш. Ведь эта вода не предназначена для питья – она может быть грязной",

"Пришел за благословением",

"Теперь это кот святой".

Ранее мы писали о том, что кот Степан присоединился к ФК "Шахтёр" и объявил сбор для 3 ОШБр с целью помощи украинским военным.