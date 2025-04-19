Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на SCMP.

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Что известно о необычном блюде

Об уникальном блюде рассказала китайская фуд-блогерша. Она ведет блог "Кулинарные заметки Мисюэ", в котором рассказывает обо всех необычных блюдах, которые когда-либо пробовала. Недавно она описала одно из заведений из шанхайских ресторанов.

По ее словам, он:

известен своей экологически чистой кухней,

подает ряд инновационных блюд, включая листья деревьев и десерт, искусно изготовленный из стерилизованных, высушенных слоновьих фекалий.



В китайском ресторане продают десерт из слоновьего помета / Фото News163.com

Необычный десерт можно приобрести за 540 долларов. Блогерша отметила, что посетителям также предлагают множество необычных блюд. Одно из таких предложений требует от гостей слизывать мед и пыльцу с кубиков льда.

Интересно! Между тем в Таиланде существует элитный кофе, который называют Black Ivory. Его особенность в том, что зерна поедают слоны, а затем выделяют естественным путем – ферментация в желудке животного меняет химический состав зерен, делая вкус мягче. После этого зерна тщательно очищают, обрабатывают и обжаривают.

Ранее в пригороде столицы Таиланда открыли новый ресторан Chaopraya Antique Café. Его особенностью является то, что он работает только во время подтоплений и поэтому посетителям приходится сидеть по колено в воде.