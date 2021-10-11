Ресторан начал свою работу еще в феврале 2021 года. Его планировали как место на берегу реки, где посетители могли бы наслаждаться видом. Регулярные подтопления помешали воплощению этой идеи, поэтому владельцы решили уйти.

Интересно Неудачные подачи блюд в ресторанах, которые насмешили людей: 10+ забавных фото

Посетители в восторге

Идея с рестораном, который работает только во время подтоплений, оказалась успешной. Местные жители и туристы оценили ее, поэтому Chaopraya Antique Café быстро стало популярным.

Официанты в резиновых сапогах несут заказ людям, которые сидят по колено в воде. Каждые 15 минут возле ресторана проплывает катер, в результате чего формируются волны. Иногда они просто смывают все со столов, поэтому гостям заведения нужно быть бдительными.

Такую идею владельцы назвали "серфировка жаркого", что является игрой слов от "сервировка жаркого".

Ресторан в Таиланде работает только во время подтоплений / Фото AP

Обратите внимание! По состоянию на сентябрь 2021 года в Таиланде в результате стихии были подтоплены 70 тысяч домов и погибли по меньшей мере 6 человек. Непогоду вызвал тропический шторм, для ликвидации последствий которого привлекли армию.