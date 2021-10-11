Ресторан почав свою роботу ще в лютому 2021 року. Його планували як місце на березі річки, де відвідувачі могли б насолоджуватися краєвидом. Регулярні підтопи завадили втіленню цієї ідеї, тому власники вирішили піти.

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Відвідувачі в захваті

Ідея з рестораном, який працює лише під час підтопів, виявилася успішною. Місцеві жителі та туристи оцінили її, тому Chaopraya Antique Café швидко став популярним.

Офіціанти в резинових чоботах несуть замовлення людям, які сидять по коліна у воді. Кожні 15 хвилин біля ресторану пропливає моторний човен, через що формуються хвилі. Інколи вони просто змивають усе зі столів, тому гостям закладу потрібно бути пильними.

Таку ідею власники назвали "серфірування печені", що є грою слів від "сервірування печені".

Ресторан у Таїланді працює лише під час підтоплень / Фото AP

Зверніть увагу! Станом на вересень 2021 року в Таїланді внаслідок стихії були підтоплені 70 тисяч будинків та загинули щонайменше 6 людей. Негоду спричинив тропічний шторм, для ліквідації наслідків якого залучили армію.