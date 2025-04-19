Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на SCMP.

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Що відомо про незвичну страву

Про унікальну страву розповіла китайська фуд-блогерка. Вона веде блог "Кулінарні нотатки Місюе", в якому розповідає про всі незвичні страви, які коли-небудь куштувала. Нещодавно вона описала один із закладів із шанхайських ресторанів.

За її словами, він:

відомий своєю екологічно чистою кухнею,

подає ряд інноваційних страв, включаючи листя дерев та десерт, майстерно виготовлений зі стерилізованих, висушених слонячих фекалій.



У китайському ресторані продають десерт зі слонячого посліду / Фото News163.com

Незвичний десерт можна придбати за 540 доларів. Блогерка зазначила, що відвідувачам також пропонують безліч незвичайних страв. Одна з таких пропозицій вимагає від гостей злизувати мед і пилок з кубиків льоду.

Цікаво! Тим часом у Таїланді існує елітна кава, яку називають Black Ivory. Її особливість у тому, що зерна поїдають слони, а потім виділяють природним шляхом – ферментація в шлунку тварини змінює хімічний склад зерен, роблячи смак м'якшим. Після цього зерна ретельно очищують, обробляють і обсмажують.

Раніше у передмісті столиці Таїланду відкрили новий ресторан Chaopraya Antique Café. Його особливістю є те, що він працює лише під час підтоплень і тому відвідувачам доводиться сидіти по коліна у воді.