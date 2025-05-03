ШІ показав, як виглядали б "Відчайдушні домогосподарки" в Україні – відео

Штучний інтелект вчергове вразив мережу, перетворивши культових героїнь серіалу "Відчайдушні домогосподарки" на українок, які живуть у селі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-акаунт artkaty.ai.

Дивіться також "Коли не розібрався з ШІ": у мережі завірусився новий тренд з чатом GPT

У відео, яке швидко набирає популярності, ШІ "одягнув" персонажів серіалу у традиційний український одяг: вишиванки, хустки, кожухи.

Глядачі побачили, як би виглядала Брі Ван Де Камп, працюючи в саду під старою хатою з білими стінами, або як Сьюзан Майєр би прогулювалася серед курей і корів у дизайнерській інтерпретації народного костюму.

ШІ перемістив героїв серіалу "Відчайдушні домогосподарки" у село: дивіться відео

Реакція соцмереж

Звісно ж, українці не залишилися байдужими. Вони залишали чимало схвальних коментарів під дописом:

"Брі така файна".

"Пані Ван де Камп з келихом. Це канон прямо".

"Сюзан би не змогла такий борщ приготувати".

Це ще раз доводить, що ШІ здатен не лише розважати, а й по-новому переосмислювати улюблені образи.

Раніше ми вже бачили відео, на яких актори "Гри престолів" опинились у традиційному українському селі. Користувачі соцмереж залишали схвальні коментарі про роботу ШІ.