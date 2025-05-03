ШІ показав, як виглядали б "Відчайдушні домогосподарки" в Україні – відео
- Штучний інтелект перетворив героїнь серіалу "Відчайдушні домогосподарки" на українок у традиційному одязі, показавши їх у селі.
- Українці активно коментували відео, залишаючи схвальні відгуки про інтерпретацію улюблених персонажів.
Штучний інтелект вчергове вразив мережу, перетворивши культових героїнь серіалу "Відчайдушні домогосподарки" на українок, які живуть у селі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-акаунт artkaty.ai.
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У відео, яке швидко набирає популярності, ШІ "одягнув" персонажів серіалу у традиційний український одяг: вишиванки, хустки, кожухи.
Глядачі побачили, як би виглядала Брі Ван Де Камп, працюючи в саду під старою хатою з білими стінами, або як Сьюзан Майєр би прогулювалася серед курей і корів у дизайнерській інтерпретації народного костюму.
ШІ перемістив героїв серіалу "Відчайдушні домогосподарки" у село: дивіться відео
Реакція соцмереж
Звісно ж, українці не залишилися байдужими. Вони залишали чимало схвальних коментарів під дописом:
- "Брі така файна".
- "Пані Ван де Камп з келихом. Це канон прямо".
- "Сюзан би не змогла такий борщ приготувати".
Це ще раз доводить, що ШІ здатен не лише розважати, а й по-новому переосмислювати улюблені образи.
Раніше ми вже бачили відео, на яких актори "Гри престолів" опинились у традиційному українському селі. Користувачі соцмереж залишали схвальні коментарі про роботу ШІ.