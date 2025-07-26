Вишиванки, вареники і довге волосся: ШІ переніс героїв "Гаррі Поттера" в українське село

Штучний інтелект показав, як би виглядали герої фільмів про Гаррі Поттера, якби вони жили в українському селі. Але цього разу нейромережі повністю переосмислили образ всім добре відомих персонажів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку @botai03.

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Один із найпопулярніших персонажів – сам Гаррі – постає у вишиванці з традиційною зеленню вишивкою, з варениками на столі та баночкою сметани поруч. В один момент раптово його волосся стає довгим і спадає нижче плечей. Усе це відбувається на фоні мальовничого українського подвір'я з хатами під стріхою.

У новому образі ми також можемо побачити й інших героїв саги про "хлопчика, що вижив".

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Як це працює?

Ці зображення були створені нейромережею та опубліковані в соцмережах автором під нікнеймом @botai03, який спеціалізується на AI-арті та українському фольклорному стилі. Такі фото і відео створюються за допомогою нейромереж і генеративного штучного інтелекту, зокрема моделей на кшталт:

Midjourney,

DALL·E,

Stable Diffusion,

Runway тощо.

Багатьом сподобалась ідея локалізації відомого персонажа, адже вона гармонійно поєднує українську культуру з популярною західною історією.

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