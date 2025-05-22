Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку samantha_neuro_trend_smm_ai.

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На кадрах, які швидко ширяться соцмережами, Дамблдор позує як справжній CEO – з упевненим поглядом, білою бородою та фірмовим діловим стилем. Волдеморт, як не дивно, теж у темі: у червоно-чорному жилеті сидить за ноутбуком у службовому офісі та, ймовірно, керує процесами доставки з темної сторони.

Це відео не залишило байдужими не лише українців, але й саму "Нову пошту".

Саме так би виглядала наша компанія якби нею керував професор Дамблдор. Професорка Макґонаґел на сортувальному терміналі демонструє свої навички з трансфігурації в той час, як Сіріус Блек доставляє посилки зі швидкістю гіпогрифа та відданістю, яку не зламає навіть дементор. У нас тут не Гоґвортс, але чари точно є. Бо справжнє чаклунство – в усмішці клієнта,

– прокоментували представники "Нової пошти".

ШІ показала героїв Гаррі Поттера працівниками "Нової пошти": дивіться відео

Додамо, що раніше ШІ показав Гаррі Поттера та друзів у вишиванках на вулицях Львова. І хочемо зауважити, що це місто надзвичайно пасує їм.