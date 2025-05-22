Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу samantha_neuro_trend_smm_ai.

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На кадрах, которые быстро распространяются по соцсетям, Дамблдор позирует как настоящий CEO – с уверенным взглядом, белой бородой и фирменным деловым стилем. Волдеморт, как ни странно, тоже в теме: в красно-черном жилете сидит за ноутбуком в служебном офисе и, вероятно, руководит процессами доставки с темной стороны.

Это видео не оставило равнодушными не только украинцев, но и саму "Новую почту".

Именно так бы выглядела наша компания если бы ею руководил профессор Дамблдор. Профессор МакГонагел на сортировочном терминале демонстрирует свои навыки по трансфигурации в то время, как Сириус Блэк доставляет посылки со скоростью гиппогрифа и преданностью, которую не сломает даже дементор. У нас тут не Хогвартс, но волшебство точно есть. Потому что настоящее волшебство – в улыбке клиента,

– прокомментировали представители "Новой почты".

ИИ показала героев Гарри Поттера работниками "Новой почты": смотрите видео

Добавим, что ранее ИИ показал Гарри Поттера и друзей в вышиванках на улицах Львова. И хотим заметить, что этот город очень подходит им.