Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу @botai03.
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Один из самых популярных персонажей – сам Гарри – появляется в вышиванке с традиционной зеленью вышивкой, с варениками на столе и баночкой сметаны рядом. В один момент внезапно его волосы становятся длинными и спадают ниже плеч. Все это происходит на фоне живописного украинского двора с домами под крышей.
В новом образе мы также можем увидеть и других героев саги о "мальчике, выжившем".
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Как это работает?
Эти изображения были созданы нейросетью и опубликованы в соцсетях автором под никнеймом @botai03, который специализируется на AI-арте и украинском фольклорном стиле. Такие фото и видео создаются с помощью нейросетей и генеративного искусственного интеллекта, в частности моделей вроде:
- Midjourney,
- DALL-E,
- Stable Diffusion,
- Runway и тому подобное.
Многим понравилась идея локализации известного персонажа, ведь она гармонично сочетает украинскую культуру с популярной западной историей.
Ранее искусственный интеллект представил героев "Гарри Поттера" работниками "Новой почты". В частности Дамблдор предстал перед нами в образе CEO компании.