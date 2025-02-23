ШІ показав, як би виглядали персонажі "Гаррі Поттера" зі своїми тотемними тваринами

Штучний інтелект продовжує дивувати нас креативністю. Цього разу ми маємо змогу побачити та уявити, як би виглядали головні герої всесвіту Гаррі Поттера, якби мали своїх тотемних тварин.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @ree_ree0513.

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На одній зі сцен штучний інтелект зобразив Гаррі Поттера поруч із величезною антропоморфною совою. Такий образ підкреслює символіку мудрості й захисту, адже сова здавна вважається птахом, що втілює розум та спокій.

У фільмах і книжках Гаррі дійсно мав сову Гедвіґу, яка захистила його ціною власного життя в останній частині. У відео вона також ніби бере на себе роль охоронця головного героя.

Як би виглядали персонажі "Гаррі Поттера" зі своїми тотемними тваринами: дивіться відео

Інша сцена показує Герміону, яку супроводжує могутній лис. Лис традиційно асоціюється з кмітливістю й винахідливістю – якості, що чудово підкреслюють характер Герміони. Образ величезної тварини-охоронця, яка йде поруч із нею, ніби підкреслює її впевненість у власних знаннях і здібностях.

Реакція соцмереж

Очевидно, користувачі соцмереж не лишилися байдужими. Це відео швидко стало вірусним у мережі, зібравши понад 38 тисяч вподобайок і чимало коментарів.