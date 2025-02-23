Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @ree_ree0513.

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На одній зі сцен штучний інтелект зобразив Гаррі Поттера поруч із величезною антропоморфною совою. Такий образ підкреслює символіку мудрості й захисту, адже сова здавна вважається птахом, що втілює розум та спокій.

У фільмах і книжках Гаррі дійсно мав сову Гедвіґу, яка захистила його ціною власного життя в останній частині. У відео вона також ніби бере на себе роль охоронця головного героя.

Як би виглядали персонажі "Гаррі Поттера" зі своїми тотемними тваринами: дивіться відео

Інша сцена показує Герміону, яку супроводжує могутній лис. Лис традиційно асоціюється з кмітливістю й винахідливістю – якості, що чудово підкреслюють характер Герміони. Образ величезної тварини-охоронця, яка йде поруч із нею, ніби підкреслює її впевненість у власних знаннях і здібностях.

Реакція соцмереж

Очевидно, користувачі соцмереж не лишилися байдужими. Це відео швидко стало вірусним у мережі, зібравши понад 38 тисяч вподобайок і чимало коментарів.