Ніби все життя живуть у селі: ШІ показав голівудських зірок в Україні

Штучний інтелект знову вразив мережу – цього разу він "переселив" голлівудських акторів у справжні українські реалії. Нейромережа створила серію зображень, де всесвітньо відомі зірки постають у традиційному українському вбранні, займаються хатніми справами й просто насолоджуються сільським життям.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @chasomandryvnik.

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На одному з кадрів Джоні Депп у яскравій вишиванці, із сережкою у вусі, тримає баян на фоні квітучого поля і церкви. Його усмішка додає шарму й робить образ схожим на місцевого музиканта, якого всі знають у селі.

Том Круз, зі свого боку, постає у вишиванці з червоною вишивкою, тримаючи відро з кормом для свиней. Він усміхається, ніби з дитинства жив у цьому господарстві й щойно закінчив ранкові справи.

Як би виглядали зірки, якби жили в Україні: дивіться відео

Реакція соцмереж

Ці образи стали вірусними в соцмережах. Ось, які коментарі залишають українці:

"Джонні Депп красунчик!".

"Джонні Депп з гармошкою наче так і повинно бути".

"Щось Джекі Чан повільно махає сокирою".

Цікаво! Подібне відео ви можете створити, використавши нейромережі по типу Midjourney, DALL·E, Stable Diffusion та FaceSwap / FaceFusion.

Раніше ми вже бачили зображення, на яких актори "Гри престолів" опинились у традиційному українському селі. Користувачі соцмереж залишали схвальні коментарі на відео на роботу ШІ.