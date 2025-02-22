День з принцесою Діаною: ШІ показав, чим могла займатися Леді Ді

Можливості ШІ вражають нас з кожним днем все більше і більше. Цього разу ми мали змогу "прожити" один день з принцесою Діаною.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на @aivibeslab.

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Штучний інтелект за допомогою нейромереж та алгоритмів глибокого навчання показав користувачам мережі ранок принцеси Діани. Ці кадри дозволяють нам не лише згадати улюблену принцесу, а й зануритися в альтернативну реальність, де минуле зустрічається з майбутнім.

На згенерованих кадрах ми бачимо як принцеса Діана прокидається у своїх покоях, надягає діадему та загадково дивиться у дзеркало. Після коротких зборів вона оглядає свої володіння на просторому балконі. Внизу на неї вже чекають її піддані, які висловлюють захоплення та підтримку Леді Ді.

День з принцесою Діаною: дивіться відео

Прогулявшись у саду, вона не забуває і про благодійність. Цікаво, що саме благодійність була ключовою діяльністю принцеси.

Довідка. Принцеса Діана була однією з найактивніших благодійників свого часу, і її діяльність справила глибокий вплив на світ. Вона Діана активно працювала над подоланням стигми, пов’язаної з ВІЛ/СНІДом: зустрічалася з хворими, відвідувала госпіталі та брала участь у кампаніях, спрямованих на підвищення обізнаності про це захворювання.

Для багатьох шанувальників Діани її образ завжди асоціювався з благодійністю, людяністю та неповторним шармом. Сьогодні, завдяки ШІ, ми можемо уявити, як би принцеса адаптувалася до сучасного життя, якби мала можливість бути з нами сьогодні. Це не просто ретро-ностальгія, а спроба переосмислити культурну спадщину і надати їй нове дихання, використовуючи можливості цифрових технологій.