Підбірку додатків для фотосесій за допомогою ШІ читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Lensa

Цей додаток спеціалізується на портретній обробці. ШІ автоматично вдосконалює знімки, додає різні ефекти та ретушує обличчя, що дозволяє отримати професійний вигляд навіть без досвіду фотокорекції.



Додаток для ретуші фото із ШІ / Фото із мережі

Remini

Справжній фурор викликав додаток Remini. Він дозволяє згенерувати фото різноманітної стилістики і побачити себе в абсолютно неочікуваних образах. Крім того, завдяки AI Remini додає чіткість, видаляє шуми та відновлює деталі, перетворюючи знімки на майже нові.

Більше про те, як користуватися додатком Remini, читайте у матеріалі.

FaceApp

Популярний додаток для творчих трансформацій портретів. ШІ дозволяє змінювати вік, стать, стиль та інші характеристики, що робить його чудовим інструментом для експериментів під час фотосесій.



Як працює додаток FaceApp / Скриншот із сайту

Ці додатки допоможуть вам не лише покращити якість фотографій, а й додати до них нотки креативності та унікальності завдяки потужним можливостям штучного інтелекту. Обирайте той, що найбільше відповідає вашим потребам, і творіть справжні шедеври!

Важливо! Використання ШІ-додатків для створення фото має свої недоліки, про які варто пам'ятати. По-перше, фото, згенеровані ШІ, не є реальним відображенням вашої зовнішності – це штучно створені образи, які можуть кардинально відрізнятися від того, як ви виглядаєте в реальному житті.