Подборку приложений для фотосессий с помощью ИИ читайте в материале 24 Канала.

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Lensa

Это приложение специализируется на портретной обработке. ИИ автоматически совершенствует снимки, добавляет различные эффекты и ретуширует лица, что позволяет получить профессиональный вид даже без опыта фотокоррекции.



Приложение для ретуши фото с ИИ / Фото из сети

Remini

Настоящий фурор вызвало приложение Remini. Оно позволяет сгенерировать фото разнообразной стилистики и увидеть себя в совершенно неожиданных образах. Кроме того, благодаря AI Remini добавляет четкость, удаляет шумы и восстанавливает детали, превращая снимки в почти новые.

Больше о том, как пользоваться приложением Remini, читайте в материале.

FaceApp

Популярное приложение для творческих трансформаций портретов. ИИ позволяет менять возраст, пол, стиль и другие характеристики, что делает его отличным инструментом для экспериментов во время фотосессий.



Как работает приложение FaceApp / Скриншот с сайта

Эти приложения помогут вам не только улучшить качество фотографий, но и добавить к ним нотки креативности и уникальности благодаря мощным возможностям искусственного интеллекта. Выбирайте тот, что больше всего соответствует вашим потребностям, и творите настоящие шедевры!

Важно! Использование ИИ-приложений для создания фото имеет свои недостатки, о которых стоит помнить. Во-первых, фото, сгенерированные ИИ, не являются реальным отражением вашей внешности – это искусственно созданные образы, которые могут кардинально отличаться от того, как вы выглядите в реальной жизни.