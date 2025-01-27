Больше об этом читайте в материале 24 Канала.

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Как создать профессиональную "фотосессию" с помощью ИИ

Для этого нам понадобится приложение Remini. Загружаем в него свое фото и выбираем функцию "Сгенерировать". Далее ИИ создаст вам несколько фото в разных образах, которые вы можете загрузить на телефон.

Украинцы в тиктоке начали активно повторять этот тренд, создавая интересные фотографии.

Украинцы повторяют тренд в тиктоке: смотрите видео

Какие фото можно создать с помощью ИИ: смотрите видео

В соцсетях распространяется новый тренд: смотрите видео

Реакция соцсетей

Пока часть пользователей соцсетей в восторге от результата, другие же выступают против ИИ-фотосессий. Люди пишут, что искусственный интеллект никогда не заменит фотографа и реальную фотосессию.

Также часть пользователей пошутили, что не стоит забывать, какие "фотосессии с ИИ" были в нашем детстве.



Соцсети троллят тренд / Фото с тиктока @yakusheva.v