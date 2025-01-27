Більше про це читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Як створити професійну "фотосесію" за допомогою ШІ

Для цього нам знадобиться додаток Remini. Завантажуємо у нього своє фото і обираємо функцію "Згенерувати". Далі ШІ створить вам декілька фото у різних образах, які ви можете завантажити на телефон.

Українці у тіктоці почали активно повторювати цей тренд, створюючи цікаві світлини.

Українці повторюють тренд у тіктоці: дивіться відео

Які фото можна створити за допомогою ШІ: дивіться відео

У соцмережах шириться новий тренд: дивіться відео

Реакція соцмереж

Поки частина користувачів соцмереж в захваті від результату, інші ж виступають проти ШІ-фотосесій. Люди пишуть, що штучний інтелект ніколи не замінить фотографа та реальну фотосесію.

Також частина користувачів пожартували, що не варто забувати, які "фотосесії з ШІ" були у нашому дитинстві.



Соцмережі тролять тренд / Фото з тіктоку @yakusheva.v