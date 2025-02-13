Теперь благодаря ИИ мы можем представить, как люди проживали свой последний день перед катастрофой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу @historyaiview.

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Помпеи: тишина перед взрывом

Перед извержением вулкана Везувий в 79 году нашей эры город Помпеи жил привычной жизнью. Рынки работали, торговцы продавали товар, а люди ходили по делам, не подозревая ничего плохого. Однако уже к вечеру природа подала первые сигналы катастрофы – подземные толчки и странное серое облако над горой.

Искусственный интеллект, проанализировав письменные источники и археологические находки, изобразил предчувствие тревоги, которое могло охватить жителей города. Последние часы их жизни, вероятно, прошли в панике, когда лавовые потоки и пепел накрыли город.

Что переживали люди в последний день перед уничтожением Помпеи: смотрите видео

Чернобыль: ночь, превратившаяся в кошмар

26 апреля 1986 года, за несколько часов до аварии на Чернобыльской АЭС, работники станции выполняли рутинные задачи. Город Припять спал, даже не подозревая, что уже через считанные часы их жизнь изменится навсегда.

Когда реактор взорвался, никто не осознавал масштаба катастрофы. Лишь через несколько часов появились первые признаки радиационного отравления, а город продолжал жить – дети играли на улицах, люди работали, не подозревая, что невидимая смерть уже поселилась в их городе.

Что переживали люди в последний день перед катастрофой на Чернобыльской АЭС: смотрите видео

"Титаник": роскошь, превратившаяся в хаос

14 апреля 1912 года пассажиры "Титаника" ужинали в изысканных ресторанах, слушали музыку и любовались Атлантическим океаном. Никто и представить не мог, что через несколько часов этот роскошный лайнер встретится с айсбергом.

По мнению ИИ, сначала паники не было, ведь многие считали корабль непотопляемым. Лишь после того, как вода начала заполнять трюмы, а спасательные шлюпки быстро заполнялись, пришло осознание неизбежного конца.

Что переживали люди в последний день перед катастрофой на Чернобыльской АЭС: смотрите видео

Как мы видим, благодаря искусственному интеллекту мы можем не только реконструировать события, но и лучше понимать эмоции людей перед катастрофой.