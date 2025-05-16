Аріана Гранде, Том Голанд та інші: ШІ одягнув світових зірок у вишиванки – кому пасує найбільше
- У мережі популярним стало відео, де світові зірки, зокрема Аріана Гранде та Том Голанд, позують у вишиванках, згенерованих за допомогою нейромереж.
- Користувачі соцмереж активно обговорюють, кому зіркові вишиванки пасують краще, і залишають різноманітні коментарі.
У мережі набирає популярності нове відео. На ньому світові зірки позують у традиційному українському одязі – у вишиванках.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на акаунт у тіктоці aitrends.ua.
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За допомогою нейромереж ми змогли уявити світових знаменитостей у вишиванках. Одними з найбільш обговорюваних образів стали Аріана Гранде та Том Голанд, які на згенерованих зображеннях позують у вишиванках на фоні мальовничих українських пейзажів.
Аріана Гранде постає у світлій вишиванці з червоно-чорним орнаментом, складаючи пальці рук у серце, що символізує підтримку та любов. Її образ виглядає ніжно й гармонійно, а вишиванка підкреслює її тендітність і витонченість.
А Том Голанд позує у вишиванці з орнаментом із колосків пшениці. Його образ вийшов водночас стильним і природним, викликавши хвилю схвальних відгуків у соцмережах.
ШІ одягнув світових зірок у вишиванки: дивіться відео
Реакція соцмереж
Користувачі активно обговорюють, кому вишиванка пасує найбільше. Ось, які коментарі залишають користувачі мережі:
- "Аріана мені усміхнулась і сердечко показала".
- "Білі і Аріана як рідні".
- "Ай Біллі, наша козачка! Вже 50 грамів горілочки із сальцем просить".
Раніше у мережі вже завірусилися кадри, згенеровані за допомогою штучного інтелекту, на яких культові супергерої Marvel опинилися в українських реаліях. Так, штучний інтелект перемістив Халка в українські Карпати, а Чорну Вдову – на вулиці Львова.